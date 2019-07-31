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Россия частично компенсировала «Укртранснафте» убытки за загрязненную нефть. Фото: Facebook

Россия частично компенсировала «Укртранснафте» убытки за загрязненную нефть

31 июл 2019, 17:03
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Российская компания «Транснефть» компенсировала украинской «Укртранснафте» 2,3 млн евро недополученного дохода, который был вызван временной остановкой транзита из-за загрязненной нефти от РФ.

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Инцидент с нефтью с повышенным содержанием хлорорганических соединений состоялся в апреле этого года. Тогда топливо загрязнило украинский участок трубопровода «Дружба». Об этом сообщает «Укртранснафта» на своей странице в Facebook.

Размер компенсации определили благодаря сделке, которая дополнительно идет к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования нефтетранспортной системы.

Отметим, что после этого инцидента «Укртранснафта» смогла возобновить транзит только 11 мая, когда получила подтверждение европейских стран принять сырье. Однако уже 17 мая транзит снова приостановили, так как партнерам понадобилось время на проведение подготовительных мероприятий.

Возобновить транзит компания смогла лишь 21 мая и с тех пор продолжает обеспечивать услугу в плановом режиме.

Как ранее сообщалось, в начале июля Беларусь вернула России 450 тыс. тонн загрязненной нефти.

Источник: Ракурс


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