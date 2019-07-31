Погода в Украине 1 августа: на большинстве территории дожди прекратятся. Фото: "Ракурс"

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Ракурс

Погода в Украине 1 августа будет преимущественно солнечной, облачность окажется незначительной. Дожди прекратятся в большинстве областей, за исключением Одесской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

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Температура воздуха ночью прогреется до 11−19° тепла. Днем ожидается от 21° тепла на севере страны до 28° тепла в Крыму. Ветер преимущественно северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 1 августа днем ​​будет солнечной, ночью и днем ​​без существенных осадков. Температура воздуха станет прохладнее — ночью 11−13° тепла, днем ​​18−20° тепла.

Во Львове в четверг немного похолодает и снова будет дождь, ожидаются грозы. Осадки предполагаются и ночью, и днем. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем ​​23−25​​° выше нуля.

В Одессе завтра в течение суток также будут грозы и осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха составит 18−20° тепла, а днем ​​27−29° по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки будет солнечно, местами с небольшой облачностью. Ночью температура воздуха ожидается 11−13° выше нуля, днем ​​прогнозируется 23−25​​° тепла.

В Харькове 1 августа тоже будет солнечная погода, на небе — незначительная облачность. Столбики термометров ночью покажут 10−12° тепла, днем ​​21−23° выше нуля.

В Карпатах синоптики прогнозируют на завтра дожди и днем, и ночью. Воздух ночью погреется до 16−18° тепла, днем ​​26−28° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 августа ожидается относительно спокойной с небольшими возмущениями. Магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, синоптики предупреждали, что 31 июля днем ​​в западных, центральных, южных и восточных областях Украины ожидаются грозы, а местами шквалы 15−20 м/с.