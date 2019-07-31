Погода в Україні 1 серпня: на більшості території дощі припиняться. Фото: "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n125002-pogoda-v-ukrayini-1-serpnya-na-bilshosti-terytoriyi-doschi-prypynyatsya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 серпня буде переважно сонячною, хмарність виявиться незначною. Дощі припиняться в більшості областей, за виключенням Одеської, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької.

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Температура повітря вночі прогріється до 11−19° тепла. Вдень очікується від 21° тепла на півночі країни до 28° тепла в Криму. Вітер переважно північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 1 серпня вдень буде сонячною, вночі й удень без істотних опадів. Температура повітря стане прохолоднішою — вночі 11−13° тепла, вдень 18−20° тепла.

У Львові в четвер трохи похолоднішає і знову дощитиме, очікуються грози. Опади передбачаються і вночі, і вдень. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 23−25° вище нуля.

В Одесі завтра впродовж усієї доби також будуть грози й опади у вигляді дощу. Вночі температура повітря становитиме 18−20° тепла, а вдень + 27−29° за Цельсієм.

У Дніпрі найближчої доби буде сонячно подекуди з невеликою хмарністю. Вночі температура повітря очікується 11−13° вище нуля, вдень прогнозують 23−25° тепла.

У Харкові 1 серпня теж прогнозується сонячна погода, на небі — незначна хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° тепла, вдень 21−23° вище нуля.

У Карпатах синоптики прогнозують завтра дощі і вдень, і вночі. Повітря вночі погріється до 16−18° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Києві 1 серпня очікується відносно спокійною з невеликими збуреннями. Магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 31 липня вдень у західних, центральних, південних та східних областях України очікуються грози, а подекуди шквали 15−20 м/с