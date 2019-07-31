Шэрон Иски стала главой наблюдательного совета «ПриватБанка», фото: пресс-служба «ПриватБанка»

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Главой наблюдательного совета «ПриватБанка» сегодня избрана бывший советник Управления технической помощи Казначейства США и эксперт-консультант Международного валютного фонда (МВФ) Шэрон Иски.

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Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

Комментируя это событие, министр финансов Украины Оксана Маркарова напомнила, что перед новым наблюдательным советом стоит задача стабилизировать, оздоровить «ПриватБанк» и подготовить его к возвращению на рынок путем приватизации до 2022 года.

Наша задача — сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию — максимально прозрачной и эффективной, — отметила Маркарова.

Состав независимых членов наблюдательного совета «ПриватБанка», которых отбирали по результатам конкурса, правительство утвердило 17 июля. Сегодня состоялось первое заседание нового наблюдательного совета банка.

Напомним, «ПриватБанк» недавно предупреждал о новой преступной схеме, которая заключается в использовании фишинговых сайтов, внешне идентичных официальному сайту банка.