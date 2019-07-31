Владимир Зеленский подписал очередной указ. Фото: KP.ua

https://racurs.ua/n125000-zelenskiy-vvel-v-nacsovet-po-antikorrupcii-verlanova-i-daniluka.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 31 июля подписал указ № 565/2019 «Об изменениях в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики».

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Украинский лидер ввел в Антикоррупционный совет еще двух должностных лиц — председателя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как известно, 25 июня Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Этот орган возглавил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, впоследствии в состав Нацсовета ввели и. о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Напомним, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявил, что новая власть перезагружает работу этого органа. А Руслан Рябошапка заверил, что планируется пересмотр уже действующего антикоррупционного законодательства.