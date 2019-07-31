Зеленский ввел в Нацсовет по антикоррупции Верланова и Данилюкаhttps://racurs.ua/n125000-zelenskiy-vvel-v-nacsovet-po-antikorrupcii-verlanova-i-daniluka.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, 31 июля подписал указ № 565/2019 «Об изменениях в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики».
Украинский лидер ввел в Антикоррупционный совет еще двух должностных лиц — председателя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как известно, 25 июня Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Этот орган возглавил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, впоследствии в состав Нацсовета ввели и. о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
Напомним, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявил, что новая власть перезагружает работу этого органа. А Руслан Рябошапка заверил, что планируется пересмотр уже действующего антикоррупционного законодательства.