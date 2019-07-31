Володимир Зеленський підписав черговий указ. Фото: KP.ua

https://racurs.ua/ua/n125000-zelenskyy-vviv-do-nacrady-z-antykorupciyi-verlanova-ta-danyluka.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 31 липня підписав указ № 565/2019 «Про зміни у персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики».

Loading...

Український лідер ввів до Антикорупційної ради ще двох посадовців — голову секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка та голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це сьогодні повідомила прес-служба президента.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як відомо, 25 червня Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. Цей орган очолив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, згодом до складу Нацради ввели в.о. глави Служби безпеки України Івана Баканова та керівника Державної митної служби Максима Нефьодова.

Нагадаємо, 18 липня президент України Володимир Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики заявив, що нова влада перезавантажує роботу цього органу. А Руслан Рябошапка запевнив, що планується перегляд вже діючого антикорупційного законодавства.