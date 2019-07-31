Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський підписав черговий указ. Фото: KP.ua

Зеленський ввів до Нацради з антикорупції Верланова та Данилюка

31 лип 2019, 16:44
999

Володимир Зеленський, президент України, 31 липня підписав указ № 565/2019 «Про зміни у персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики».

Loading...

Український лідер ввів до Антикорупційної ради ще двох посадовців — голову секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка та голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це сьогодні повідомила прес-служба президента.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як відомо, 25 червня Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. Цей орган очолив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, згодом до складу Нацради ввели в.о. глави Служби безпеки України Івана Баканова та керівника Державної митної служби Максима Нефьодова.

Нагадаємо, 18 липня президент України Володимир Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики заявив, що нова влада перезавантажує роботу цього органу. А Руслан Рябошапка запевнив, що планується перегляд вже діючого антикорупційного законодавства.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський ввів до Нацради з антикорупції Верланова та Данилюка

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики керівника податкової служби Сергія Верланова та секретаря РНБО Олександра Данилюка

Новини України
16:44

Масштабні пожежі у Сибіру: дим досяг Монголії, його видно з космосу (ФОТО, ВІДЕО)

Пожежі у Сибіру викликали масштабне задимлення, яке вже досягло Монголії. У низці російських міст спостерігається смог, а «Грінпіс» попереджає про можливе задимлення Москви

Світові новини
14:47
Новини партнерів
Загрузка...