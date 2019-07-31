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Для совершения терактов: на Луганщине обнаружили большой арсенал оружия (ФОТО)

Для совершения терактов: на Луганщине обнаружили большой арсенал оружия (ФОТО)

31 июл 2019, 16:29
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В Луганской области обнаружили большой арсенал с оружием. Оперативники Службы безопасности Украины заявили, что оружие накапливали для устройства терактов на подконтрольных Киеву территориях.

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Арсенал обнаружили в частном домовладении в Новоайдарском районе. Об этом сообщается в пресс-службе СБУ.

На Луганщине обнаружили большой арсенал оружия. Фото: СБУ

Из указанного схрона правоохранители изъяли 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм (запрещены минскими соглашениями), 3 ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 66 гранат ВОГ- 17 до автоматического гранатомета, 12 ящиков с патронами различного калибра, противопехотную направленную мину МОН-50, самодельные взрывные устройства, взрыватели и заряды для мин.

На Луганщине обнаружили большой арсенал оружия. Фото: СБУ

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следователи пытаются установить фигурантов дела.

По предварительным данным, схрон обустроили участники незаконных вооруженных формирований.

Как ранее сообщал «Ракурс», боевиков Донбасса обнаружили в Италии с арсеналом оружия, которое они планировали продать.

Источник: Ракурс


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