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Ракурс
Наемников Донбасса задержали в Италии с арсеналом оружия. Фото: takinews

Наемников Донбасса задержали в Италии с арсеналом оружия (ФОТО)

15 июл 2019, 22:00
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Троих наемников из Донбасса задержала итальянская полиция в городе Турин. У них с собой был арсенал оружия и неонацистская символика.

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Полиция установила, что бывший инспектор итальянской таможни 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти незаконно воевали на территории Донбасса. Среди арсенала оружия нашли ракеты класса «воздух-воздух» MATRA. Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на ВВС.

У злоумышленников также нашли и изъяли пулемет Scorpion, 9 штурмовых винтовок, 7 пистолетов, 306 частей огнестрельного оружия, 20 штыков, 831 боеприпас различного калибра. Задержанные признались, что боеголовку хотели продать на черном рынке.

В Италии у наемников из Донбасса нашли арсенал оружия. Фото: Укринформ

Расследование против наемников началось около года назад. Именно тогда полицейские начали следить за людьми, которых подозревали в связях с ультраправым политическим движением и боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Днепре Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, который выдавал себя за сотрудника спецслужбы. У него нашли поддельные документы и целый арсенал оружия неизвестного происхождения.


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