Наемников Донбасса задержали в Италии с арсеналом оружия. Фото: takinews

https://racurs.ua/n124334-naemnikov-donbassa-zaderjali-v-italii-s-arsenalom-orujiya-foto.html

Ракурс

Троих наемников из Донбасса задержала итальянская полиция в городе Турин. У них с собой был арсенал оружия и неонацистская символика.

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Полиция установила, что бывший инспектор итальянской таможни 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти незаконно воевали на территории Донбасса. Среди арсенала оружия нашли ракеты класса «воздух-воздух» MATRA. Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на ВВС.

У злоумышленников также нашли и изъяли пулемет Scorpion, 9 штурмовых винтовок, 7 пистолетов, 306 частей огнестрельного оружия, 20 штыков, 831 боеприпас различного калибра. Задержанные признались, что боеголовку хотели продать на черном рынке.

Расследование против наемников началось около года назад. Именно тогда полицейские начали следить за людьми, которых подозревали в связях с ультраправым политическим движением и боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Днепре Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, который выдавал себя за сотрудника спецслужбы. У него нашли поддельные документы и целый арсенал оружия неизвестного происхождения.