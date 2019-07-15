Найманців Донбасу затримали в Італії з арсеналом зброї. Фото: takinews

https://racurs.ua/ua/n124334-naymanciv-donbasu-zatrymaly-v-italiyi-z-arsenalom-zbroyi-foto.html

Ракурс

Трьох найманців з Донбасу затримала італійська поліція в місті Турин. У них з собою був арсенал зброї і неонацистська символіка.

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Поліція встановила, що колишній інспектор італійської митниці 60-річний Фабіо дель Берджіоло, 51-річний Фабіо Бернарди і 42-річний швейцарець Алессандро Монті незаконно воювали на території Донбасу. Серед арсеналу зброї знайшли ракети класу «повітря-повітря» MATRA. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на ВВС.

У зловмисників також знайшли і вилучили кулемет Scorpion, 9 штурмових гвинтівок, 7 пістолетів, 306 частин вогнепальної зброї, 20 багнетів, 831 боєприпас різного калібру. Затримані зізналися, що боєголовку хотіли продати на чорному ринку.

Розслідування проти найманців почалося близько року тому. Саме тоді поліцейські почали стежити за людьми, яких підозрювали в зв’язках з ультраправим політичним рухом і бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Дніпрі Служба безпеки України затримала зловмисника, який видавав себе за співробітника спецслужби. У нього знайшли підроблені документи і цілий арсенал зброї невідомого походження.