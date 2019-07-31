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Для вчинення терактів: на Луганщині виявили великий арсенал зброї. Фото: UA.News

Для вчинення терактів: на Луганщині виявили великий арсенал зброї (ФОТО)

31 лип 2019, 16:29
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У Луганській області виявили великий арсенал зі зброєю. Оперативники Служби безпеки України заявили, що зброю накопичували для влаштування терактів на підконтрольних Києву територіях.

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Арсенал виявили у приватному домоволодінні у Новоайдарському районі. Про це повідомляється у прес-службі СБУ.

На Луганщині виявили великий арсенал зброї. Фото: СБУ

Із зазначеного схрону правоохоронці вилучили 11 ручних протитанкових гранатометів РПГ-22, 16 мінометних мін ОФ-36 калібру 120 мм (заборонені мінськими угодами), 3 ручних кумулятивних гранати РКГ-37, 44 гранати Ф-1 та РГД-5, 66 гранат ВОГ-17 до автоматичного гранатомета, 12 ящиків з набоями різного калібру, протипіхотну направлену міну МОН-50, саморобні вибухові пристрої, підривачі та заряди для мін.

На Луганщині виявили великий арсенал зброї. Фото: СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачений ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Слідчі намагаються встановити фігурантів справи.

За попередніми даними, схрон облаштували учасники незаконних збройних формувань.

Як раніше повідомляв «Ракурс», бойовиків Донбасу виявили в Італії з арсеналом зброї, яку вони планували продати.

Джерело: Ракурс


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