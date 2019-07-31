Ракурсhttps://racurs.ua/
Потерпілий від Hot Water Challenge хлопчик, фото: Patricia Oliver
Небезпечний челендж: американський підліток облив сплячого друга окропом заради слави в інтернеті (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n124998-nebezpechnyy-chelendj-amerykanskyy-pidlitok-oblyv-splyachogo-druga-okropom-zarady-slavy-v-interneti.htmlРакурс
Американський підліток з штату Кентуккі облив свого сплячого товариша окропом заради участі в інтенет-флешмобі Hot Water Challenge.
Loading...
В межах цього флешмобу учасники виливають на себе або когось іншого окріп. В окремих випадках — п’ють окріп з пластикової трубочки, повідомляє видання The New York Times.
Інцидент стався в місті Манчестер.
В результаті з сильними опіками (другого і третього ступеня) шиї, спини, плечей і рук був госпіталізований 11-річний Біллі Олівер.
Поліція заарештувала маму його друга Анжелу Гат, її звинувачують в ненаданні необхідної медичної допомоги потерпілому хлопчикові.
Спочатку Олівера госпіталізували в місцеву лікарню, пізніше перевези в опіковий центр у місті Цинциннаті, розташованому на кордоні штатів Огайо та Кентуккі.
За шкалою болю від нуля до десяти, це було десять, — прокоментував журналістам інцидент Олівер.
Мати постраждалого хлопчика Патрісія Олівер повідомила, що її син багато разів залишався на ніч в друга й раніше все проходило без проблем.
Він пішов спати і прокинувся через те, що його друг вилив на нього окріп, сміючись, поки моя дитина намагалася зняти з себе одяг, — повідомила мати постраждалої на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.
Люди, будь ласка, поговоріть зі своїми дітьми, це просто кошмар. Поки моя дитина спала, він кип’ятив воду і облив мого сплячу дитину, — наголосила Патрісія Олівер.
Нагадаємо, в рамках BottleCapChallenge зенітник ВСУ нещодавно гарматою ювелірно відкрутив кришку пляшки.
Загрузка...