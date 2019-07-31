Пострадавший от Hot Water Challenge мальчик, фото: Patricia Oliver

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Американский подросток из штата Кентукки облил своего спящего товарища кипятком ради участия в набирающем популярности в интенете флешмобе Hot Water Challenge.

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В рамках этого флешмоба участники выливают на себя или кого-то еще кипятком. В отдельных случаях — пьют кипяток из пластиковой трубочки, сообщает издание The New York Times.

Инцидент произошел в городе Манчестер.

В результате с сильными ожогами (второй и третьей степени) шеи, спины, плеч и рук был госпитализирован 11-летний Билли Оливер.

Полиция арестовала маму его друга Анжелу Гат, ее обвиняют в неоказании необходимой медицинской помощи пострадавшему мальчику.

Сначала Оливера госпитализировали в местную больницу, позже перевези в ожоговый центр в городе Цинциннати, расположенном на границе штатов Огайо и Кентукки.

По шкале боли от нуля до десяти, это было десять, — прокомментировал журналистам произошедшее Оливер.

Мать пострадавшего мальчика Патрисия Оливер сообщила, что ее сын много раз оставался на ночь у друга и раньше все проходило без проблем.

Он пошел спать и проснулся из-за того, что его друг вылил на него кипяток, смеясь, пока мой ребенок пытался снять с себя одежду, — сообщила мать пострадавшего на своей странице в соцсети Фейсбук.

Люди, пожалуйста, поговорите со своими детьми, это просто кошмар. Пока мой ребенок спал, он кипятил воду и облил моего спящего ребенка, — подчеркнула Патрисия Оливер.

Напомним, в рамках BottleCapChallenge зенитчик ВСУ недавно пушкой ювелирно открутил крышку бутылки.