Шерон Іскі стала головою наглядової ради «ПриватБанку», фото: прес-служба «ПриватБанку»

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Головою наглядової ради «ПриватБанку» сьогодні обрано колишнього радника Управління технічної допомоги Казначейства США та експерта-консультанта Міжнародного валютного фонду (МВФ) Шерон Іскі.

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Про це повідомляє прес-служба «ПриватБанку».

Коментуючи цю подію, міністр фінансів України Оксана Маркарова нагадала, що перед новою наглядовою радою стоїть завдання стабілізувати, оздоровити «ПриватБанк» та підготувати його до повернення на ринок шляхом приватизації до 2022 року.

Наша задача — зробити роботу банку максимально підзвітною нашим власникам: українським платникам податків, а майбутню приватизацію — максимально прозорою і ефективною, — наголосила Маркарова.

Склад незалежних членів наглядової ради «ПриватБанку», котрих відбирали за результатами конкурсу, уряд затвердив 17 липня. Сьогодні відбулося перше засідання нової наглядової ради банку.

Нагадаємо, «ПриватБанк» нещодавно попереджав про нову злочинну схему, котра полягає у використанні фішингового сайту, зовні ідентичного офіційному сайту банку.