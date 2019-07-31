Росія частково компенсувала «Укртранснафті» збитки за забруднену нафту. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n125003-rosiya-chastkovo-kompensuvala-ukrtransnafti-zbytky-za-zabrudnenu-naftu.html

Ракурс

Російська компанія «Транснафта» компенсувала українській «Укртранснафті» 2,3 млн євро недоотриманого доходу, який був спричинений тимчасовою зупинкою транзиту через забруднену нафту від РФ.

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Інцидент з нафтою з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук відбувся у квітні цього року. Тоді паливо забруднило українську ділянку трубопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Укртранснафта» на своїй сторінці у Facebook.

Розмір компенсації визначили завдяки угоді, яка додатково йде до діючого договору на транзит та залежить від періоду резервування нафтотранспортної системи.

Зазначимо, що після цього інциденту «Укртранснафта» змогла відновити транзит лише 11 травня, коли отримала підтвердження європейських країн прийняти сировину. Однак вже 17 травня транзит знову призупинили, так як партнерам знадобився час на проведення підготовчих заходів.

Відновити транзит компанія змогла аж 21 травня і з того часу продовжує забезпечувати послугу у плановому режиму.

Як раніше повідомлялося, на початку липня Білорусь повернула Росії 450 тис. тон забрудненої нафти.