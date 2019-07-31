Президент Зеленський призначив очільника Черкаської області. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125004-zelenskyy-pryznachyv-biznesmena-igorya-shevchenka-golovou-cherkaskoyi-oda-foto.html

Ракурс

Нового голову Черкаської обласної державної адміністрації призначив президент Володимир Зеленський.

Loading...

Черкаською областю керуватиме Ігор Шевченко. Відповідний указ № 563/2019 «Про призначення І. Шевченка головою Черкаської обласної державної адміністрації» вже підписано главою держави. Про це повідомила прес-служба президента.

Нового губернатора президент представив під час робочої поїздки на Черкащину. Як повідомляє Gazeta.ua, Ігор Шевченко прописаний у Черкасах. Він володіє двома земельними ділянками, нежитловими приміщеннями та житловим будинком на 162 кв. м в обласному центрі. У декларації новопризначеного чиновника є квартира площею 104 кв. м, нежитлове приміщення та земельну ділянку в Росії. Останніми двома об'єктами володіє спільно з двома бізнесменами.

Новий керівник ОДА задекларував корпоративні права на черкаське ТОВ «Легкий експорт плюс» та приватне підприємство «Гермес — Шевченко Ігор», головний офіс якого зареєстрований в Італії.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки народного депутата від ВО «Батьківщина» Владислава Бухарєва.