Пожежа в Гнутовому: від вогню детонують боєприпаси. Фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n125005-pojeja-v-gnutovomu-vid-vognu-detonuut-boieprypasy.html

Ракурс

Пожежа у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове» у Донецькій області стала причиною введення режиму підвищеної небезпеки «Червоний». Біля КПВВ спалахнула суха трава.

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Через вогонь почали детонувати нерозірвані боєприпаси. Ситуація несе загрозу здоров’ю та життю цивільного населення, яке через КПВВ перетинає лінію розмежування. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці уFacebook

Режим «Червоний» на КПВВ ввели о 14.00.

Поновити пропуск осіб та транспортних засобів через «Гнутове» обіцяють після стабілізації ситуації.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку липня в Луганській області сталася пожежа в замінованому лісі біля Станиці Луганській. В результаті надзвичайної події загинула одна особа.