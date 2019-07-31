Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Фото: Людмила Денисова в Facebook

https://racurs.ua/n125007-genprokuratura-vyzvala-na-dopros-ombudsmena-ludmilu-denisovu.html

Ракурс

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.

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Повестка Денисовой поступила 30 июля, омбудсмен сейчас готовится идти на допрос. Об этом 31 июля заявил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов, но он отказался комментировать содержание записей, обнародованных на прошлой неделе Национальным антикоррупционным бюро Украины. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Насколько я понимаю относительно этих записей, то это доказательства в уголовном производстве. Именно суд, если это дело дойдет до суда, будет оказывать юридическую оценку этим доказательствам, в частности, и относительно их допустимости и идентичности. Пока нечего комментировать, — отметил защитник Денисовой.

Адвокат также сообщил об обжаловании решений НАПК. По его словам, агентство в 2018 году провело полную проверку деклараций омбудсмена за 2015, 2016 и 2017 годы. Тогда было принято решение об обращении в НАБУ об открытии уголовного производства относительно неправомерного декларирования.

Эти решения были обжалованы нами еще в 2018 году в административном суде. Суд… в июне 2019 года принял соответствующее решение. О ходе этого дела мы не обращались относительно ускорения или положительного решения спора. Все шло так, как должноидти за процессом, — добавил адвокат.

Напомним, главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка вызвали в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и допроса в качестве подозреваемого.