Зеленский в Черкассах. Фото: president.gov.ua

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Черкассах пожаловались на местного прокурора.

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Сегодня, 31 июля, глава государства находится с визитом в Черкасской области. На встрече с жителями области президенту пожаловались на местного прокурора, кое-кто из присутствующих начал выкрикивать, что прокурор берет взятки. Трансляцию встречи Зеленского с общиной транслировали украинские СМИ.

Один из присутствующих представителей общины попросил президента уволить прокурора с должности. Зеленский ответил, что не в компетенции президента назначать и увольнять прокуроров. Глава государства подчеркнул, что вопросом замены местных прокуроров будет заниматься новый глава ГПУ.

Мне сейчас сложно что-то говорить в отношении прокурора. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему будет задача — менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом, — отметил Зеленский.

Сегодня президента в Черкассах возмутило то, что людей в зал запускали по спискам. Некоторые местные депутаты пожаловались, что не смогли попасть на встречу с президентом.

Кроме того, Зеленский отреагировал на спор, который возник в зале между Алексеем Цыбко, который судится за пост мэра Смелы, и секретарем горсовета Смелы Виктором Федоренко относительно того, кто из них виноват в задолженности города за тепло. Президент поинтересовался у Федоренко, какой у него автомобиль. Секретарь горсовета ответил, что Toyota. Президент посоветовал Федоренко продать авто и погасить часть долгов.

Напомним, 31 июля во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Владимир Зеленский представил нового председателя Черкасской областной государственной администрации. Эту должность занял Игорь Шевченко.