Топ-5 полезных функций пылесосов

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Моющими пылесосами, как и пылесосами-роботами, уже вряд ли кого-то можно удивить. Но, если в скором времени вам предстоит обзавестись этим видом бытовой техники, стоит обращать внимание не только на основные функции, но и на дополнительные полезные возможности.

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Какие функции пылесоса будут вам полезны?

Новые модели пылесосов способны подстроиться под особенности дома, индивидуальные потребности всех членов семьи и даже темп вашей жизни. Среди дополнительных полезных функций и возможностей стоит выделить:

фильтр исходящего воздуха — эта возможность идеально подойдет для аллергиков, так как пылесос будет задерживать практически все мелкие частицы, в которых могут содержаться аллергены;

низкий уровень шума — если вы можете заниматься уборкой только в позднее время или просто не любите шумную технику, обратите внимание на нешумные модели;

дезинфекция — в некоторые пылесосы вмонтированы специальные дезинфекторы, которые эффективно убивают бактерии без использования химических средств;

работа от аккумулятора — удобно, если во время уборки не нужно ходить по всей квартире с проводом. Впрочем, для маленьких квартир работа от сети может не причинять особых неудобств;

уборка в труднодоступных местах — здесь возможны варианты: либо речь идет о низких пылесосах-роботах, которые легко проникают под диваны, либо о стандартных моделях, оснащенных щелевыми насадками.

Если вы ищете многофункциональную и надежную бытовую технику, рассмотрите продукцию лучших мировых брендов. Например, вот здесь можно купить пылесос Philips, который подходит для влажной уборки, оснащен фильтрами и работает от аккумулятора.

Что учесть при выборе пылесоса?

Несмотря на наличие у большинства современных моделей пылесосов огромного количества полезных функций, все-таки не стоит игнорировать ключевые параметры, от которых будет зависеть эффективность работы техники:

мощность — значение имеют и общая мощность пылесоса, и мощность всасывания (как правило, максимальная мощность пылесосов составляет 2000 Вт, а максимальная мощность всасывания — 480 Вт);

тип фильтра — самым элементарным считается фильтр грубой очистки, который действует механически. Более усовершенствованный вариант — аквафильтр (увлажняет воздух и борется с пылью), а самый современный вариант — тонкоочистной фильтр, при помощи которого ликвидируются аллергены;

наличие насадок и щеток — даже самый функциональный пылесос с трудом справится со всеми задачами во время уборки, если не будет укомплектован различными насадками (например, для ковров, щелей, паркета и мягкой мебели);

уровень шума — тихими считаются модели с уровнем шума в 65 Дб, а вот шум в 80 Дб уже можно назвать значительным.

Наконец, всегда учитывайте свои личные требования к бытовой технике и не бойтесь обращаться за помощью к консультантам. Это поможет вам выбрать модель, которая будет справляться с уборкой вашего дома на 100%.