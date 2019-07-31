Комітет Сенату США підтримав санкції проти «Північного потоку-2». Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n125011-komitet-senatu-ssha-shvalyv-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2.html

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Проект закону про санкції проти компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік-2», схвалив комітет Сенату США.

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За пакет санкцій проголосували 20 членів комітету і лише двоє проголосували «проти». Далі законопроект повинні розглянути у повному складі Сенату, його на голосування повинен поставити лідер більшості Мітч Макконнелл. Про це 31 липня повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на агентство Bloomberg.

Законопроект «про захист енергетичної безпеки Європи» зареєстрував сенатор від Республіканської партії Тед Круз. У документі політики висловлюють занепокоєння стосовно впливу Росії в Європі. Проект закону повинен схвалити Сенат та Палата представників. Після цього його має погодити й президент Дональд Трамп.

Очікується, що санкції будуть спрямовані на компанії Allseas із Швейцарії та Saipem з Італії. Ці компанії володіють суднами, які прокладають газопровід Nord Stream 2.

Нагадаємо, американський сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол, який є другом президента США Дональда Трампа, відклав розгляд проекту закону про введення санкцій проти «Північного потоку-2».