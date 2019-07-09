Война на Донбассе: Бессмертный возвращается в Трехстороннюю контактную группу

Роман Бессмертный, фото: «Полтавщина»

https://racurs.ua/n124106-voyna-na-donbasse-bessmertnyy-vozvraschaetsya-v-trehstoronnuu-kontaktnuu-gruppu.html

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

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Об этом говорится в датированном сегодняшним днем указе № 504 2019, опубликованном пресс-службой президента. Этот указ вносит изменения в более ранний указ № 414 от 19 июня 2019 года.

В ТКГ Бессмертный заменит Александра Моцика.

Бессмертный ранее уже представлял Украину в политической подгруппе ТКГ, однако в апреле 2016 года заявил, что выходит из переговорного процесса. Тогда он, в частности, вел переговоры об условиях проведения выборов на временно оккупированных территориях и внесении изменений в Конституцию.

Комментариев Бессмертного по поводу этого назначения еще нет.

Бессмертный на парламентских выборах баллотируется на мажоритарном избирательном округе № 221 в Киеве.

Во время первого тура президентских выборов в марте он получил более 27 тыс. голосов избирателей (0,14%).

Напомним, вчера Зеленский выдвинул инициативу проведения в Минске переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе при участии США, Германии, Франции и Великобритании.