Війна на Донбасі: Безсмертний повертається до Тристоронньої контактної групи

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Роман Безсмертний, фото: «Полтавщина»
Війна на Донбасі: Безсмертний повертається до Тристоронньої контактної групиhttps://racurs.ua/ua/n124106-viyna-na-donbasi-bezsmertnyy-povertaietsya-do-trystoronnoyi-kontaktnoyi-grupy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Безсмертного представником України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.
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Про це йдеться у датованому сьогоднішнім днем указі № 504/2019, опублікованому прес-службою президента. Цей указ вносить зміни до більш раннього указу № 414 від 19 червня 2019 року.
У ТКГ Безсмертний замінить Олександра Моцика.
Безсмертний раніше вже представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ, однак у квітні 2016 року заявив, що виходить із переговорного процесу. Тоді він, зокрема, вів переговори щодо умов проведення виборів на тимчасово окупованих територіях та внесення змін до Конституції.
Наразі коментарів Безсмертного з приводу цього призначення ще немає.
Безсмертний на цьогорічних парламентських виборах балотується на мажоритарному виборчому окрузі № 221 у Києві.
Під час першого туру президентських виборів у березні він здобув понад 27 тис. голосів виборців (0,14%).
Нагадаємо, вчора Зеленський висунув ініціативу проведення в Мінську переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі США, Німеччини, Франції та Великої Британії.
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