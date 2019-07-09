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Ракурс
Роман Безсмертний, фото: «Полтавщина»

Війна на Донбасі: Безсмертний повертається до Тристоронньої контактної групи

9 лип 2019, 18:50
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Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Безсмертного представником України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.

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Про це йдеться у датованому сьогоднішнім днем указі № 504/2019, опублікованому прес-службою президента. Цей указ вносить зміни до більш раннього указу № 414 від 19 червня 2019 року.

У ТКГ Безсмертний замінить Олександра Моцика.

Безсмертний раніше вже представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ, однак у квітні 2016 року заявив, що виходить із переговорного процесу. Тоді він, зокрема, вів переговори щодо умов проведення виборів на тимчасово окупованих територіях та внесення змін до Конституції.

Наразі коментарів Безсмертного з приводу цього призначення ще немає.

Безсмертний на цьогорічних парламентських виборах балотується на мажоритарному виборчому окрузі № 221 у Києві.

Під час першого туру президентських виборів у березні він здобув понад 27 тис. голосів виборців (0,14%).

Нагадаємо, вчора Зеленський висунув ініціативу проведення в Мінську переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі США, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Джерело: Ракурс


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