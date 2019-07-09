Видання Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» продали на аукціоні за 175 тис. фунтів. Фото: Культура

https://racurs.ua/ua/n124104-vydannya-gogolya-vechory-na-hutori-bilya-dykanky-prodaly-na-aukcioni-za-175-tys-funtiv.html

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Одне з перших видань твору Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» 1831−1832 років було продано на аукціоні в Лондоні за 175 тис. фунтів стерлінгів — вдвічі дорожче, ніж очікувалося.

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Торги було проведено в рамках лондонського аукціону Сhristie’s. Загалом на них було продано лотів на загальну суму в 2,2 млн фунтів. Про це у вівторок повідомляє РІА «Новости» із посиланням на представника аукціонного дому.

Так, перше видання роману Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін», випущене в 1825 році у Санкт-Петербурзі, пішло з молотка за 467,2 тис. фунтів стерлінгів. Вартість перевищила ринкову у три рази.

А ще один безсмертний твір Пушкіна, перше видання поеми «Руслан і Людмила» 1820 року, продали за 143,7 тис. фунтів.

Нагадаємо, що раніше на одному з аукціонів сорочка з автографами знаменитого шотландського актора Джеймса Макевоя була продана за 75 тис. дол. Зібрані кошти актор передав на благодійність.