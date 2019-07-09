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Издание Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» продали на аукционе за 175 тыс. фунтов. Фото: Культура

Гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» продали на аукционе за 175 тыс. фунтов

9 июл 2019, 18:25
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Одно из первых изданий произведения Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1831−1832 годов было продано на аукционе в Лондоне за 175 тыс. фунтов стерлингов — вдвое дороже, чем ожидалось.

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Торги были проведены в рамках лондонского аукциона Сhristie’s. Всего на них продали лотов на общую сумму в 2,2 млн фунтов. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аукционного дома.

Так, первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», выпущенное в 1825 году в Санкт-Петербурге, ушло с молотка за 467,2 тыс. фунтов стерлингов. Стоимость превысила рыночную в три раза.

А еще одно бессмертное произведение Пушкина, первое издание поэмы «Руслан и Людмила» 1820 года, продали за 143,7 тыс. фунтов.

Напомним, что ранее на одном из аукционов рубашка с автографами знаменитого шотландского актера Джеймса Макэвоя была продана за 75 тыс. долл. Собранные средства актер передал на благотворительность.


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