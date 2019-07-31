Розмінування на Донбасі. Фото: ЄС в Україні

https://racurs.ua/ua/n125012-tkg-u-minsku-domovylasya-pro-rozminuvannya-terytoriy-bilya-mostu-v-stanyci-luganskiy.html

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Розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській (Луганська область) територій розпочнеться з четверга, 1 серпня.

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Згоди щодо цього сторони дійшли в Мінську, на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Про це 31 липня повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми, Дарка Оліфер на власній сторінці у Facebook.

Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня. До початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи квазіугруповань ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним та дзеркальним, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Оліфер, гуманітарна підгрупа продовжує працювати над тим, що пришвидшити звільнення українців, які утримуються бойовиками. Також вона додала, що вже активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти.

Нагадаємо, на початку липня президент України Володимир Зеленський призначив Романа Безсмертного представником України в робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ на переговорах щодо Донбасу.