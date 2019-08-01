Дело в отношении судей Верховного суда открыла прокуратура. Фото: Закон и Бизнес

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Уголовное производство в отношении коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда открыла прокуратура АР Крым.

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Производство касается вынесения заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины), сообщает сегодня «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет об отмене Верховным судом постановления парламента, предусматривающего увольнение за нарушение присяги подозреваемого в государственной измене судьи апелляционного суда Днепропетровской Валерия Чернобука. Основанием для такого решения ВС было якобы нарушение народными депутатами регламента, а именно — недостаточное количество голосов за принятие соответствующего постановления.

Однако источник утверждает, что следствие проверило, кто именно из депутатов голосовал за увольнение Чернобука, и установило, сколько было голосов в поддержку решения.

После этого и было начато производство. Поскольку преступлениями судей должны заниматься представители Государственного бюро расследований, сейчас правоохранители готовят постановление по определению подследственности в указанном производстве, добавил собеседник.

Как известно, судью Чернобука подозревают в государственной измене в пользу России. После сообщения Службы безопасности Украины о том, что он публично поддержал так называемый референдум в Крыму и способствовал обеспечению функционирования российских судов на уже оккупированном полуострове, его арестовали в Киеве.

Верховная Рада уволила его с должности судьи за нарушение присяги. При этом сам Чернобук уверял, что призывал крымских судей не присягать России, и из-за несогласия с решением парламента подал судебный иск, требуя отменить постановление о его увольнении.

В конце 2018 года коллегия судей Кассационного административного суда в составе ВС отменила соответствующее постановление парламента, но в Верховном суде подчеркнули, что это не является основанием для возобновления истца в должности, а судьбу Чернобука должен решить Высший совет правосудия.