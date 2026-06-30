СБУ задержала в Киеве бывшего представителя оккупационного правительства Крыма. Фото:

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У Києві правоохоронці затримали колишнього представника окупаційного уряду Криму.

В столиці оперативники Служби безпеки України затримали колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики, який після анексії півострова у 2014 році пішов на співпрацю з країною-агресором Росією. Він оформив громадянство РФ й став «міністром палива та енергетики» Криму. Про це прес-центр СБУ 30 червня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що зловмисник на посаді «міністра» допомагав росіянам встановлювати контроль над Сімферопольською та Севастопольською теплоелектроцентралями, Таврійською ТЕС, мережею сонячних і вітрових електростанцій, газогонами та газокомпресорними станціями, нафтобазами та нафтотерміналами у Керчі та Феодосії.

А після «звільнення» з окупаційного уряду фігурант продовжив працювати в інтересах РФ й очолював низку місцевих компаній видобувної галузі.

СБУ затримала зрадника у Києві, куди він приїхав для вирішення особистих справ. У затриманого знайшли російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на ворога. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишній депутат Шосткинської міськради від забороненої «Партії регіонів» коригував російські удари по громаді. Зрадника вже засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.