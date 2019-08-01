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Справу стосовно суддів Верховного суду відкрила прокуратура. Фото: Закон і Бізнес

Справу стосовно суддів Верховного суду відкрила прокуратура — ЗМІ

1 сер 2019, 16:07
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Кримінальне провадження стосовно колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду відкрила прокуратура АР Крим.

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Провадження стосується ухвалення завідомо неправосудного рішення (ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України), повідомляє сьогодні «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Йдеться про скасування Верховним судом постанови парламенту щодо звільнення за порушення присяги підозрюваного у державній зраді судді апеляційного суду Дніпропетровщини Валерія Чорнобука. Підставою для такого рішення ВС було нібито порушення народними депутатами регламенту, а саме — недостатня кількість голосів за ухвалення відповідної постанови.

Однак джерело стверджує, що слідство перевірило, хто саме з депутатів голосував за звільнення Чорнобука, і встановило, скільки було голосів на підтримку рішення.

Після цього й було відкрито провадження. Оскільки злочинами суддів мають займатися представники Державного бюро розслідувань, наразі правоохоронці готують постанову щодо визначення підслідності у вказаному провадженні, додав співрозмовник.

Як відомо, суддю Чорнобука підозрюють у державній зраді на користь Росії. Після повідомлення Служби безпеки України про те, що він публічно підтримав так званий референдум у Криму та сприяв забезпеченню функціонування російських судів на вже окупованому півострові, його заарештували у Києві.

Верховна Рада звільнила його з посади судді через порушення присяги. При цьому сам Чорнобук запевняв, що закликав кримських суддів не присягати Росії, і через незгоду з рішенням парламенту подав судовий позов, вимагаючи скасувати постанову про його звільнення.

Наприкінці 2018 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі ВС скасувала відповідну постанову парламенту, але у Верховному суді наголосили, що це не є підставою для поновлення позивача на посаді, а долю Чорнобука має вирішити Вища рада правосуддя.


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