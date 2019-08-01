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Підтоплення в Британії. Фото: news.sky.com
Повені в Європі: сильні зливи призвели до затоплень у Німеччині та Великій Британії (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125052-poveni-v-ievropi-sylni-zlyvy-pryzvely-do-zatoplen-u-nimechchyni-ta-velykiy-brytaniyi-foto-video.htmlРакурс
Потужні зливи у Великій Британії призвели до підвищення рівня води в річках. Внаслідок цього затопило низку населених пунктів.
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Повінь найбільше наробила лиха в графстві Чешир у центральній частині країни. Також постраждали населені пункти в північній частині Великої Британії — тут випало від 15 до 20 мм опадів. Про це 1 серпня повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky News.
Метеорологи попередили, що велика вода прибуватиме й надалі, тож очікується підтоплення, яке призведе до пошкоджень будівель. Зокрема, у містечку Пойнтон рятувальники змушені були евакуювати десятки місцевих мешканців.
Внаслідок проливних дощів затопило й північ Німеччини, а в Берліні місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. За минулу добу рятувальні служби здійснили 116 виїздів на ліквідацію наслідків негоди та допомогу населенню. Затоплення спостерігалося у Мекленбург-Передній та Бад Доберан. У Шлезвіг-Гольштайні вода залила вулиці міста Фленсбург.
Нагадаємо, на півдні Китаю лютує тайфун «Віпха». Спостерігаються потужні зливи — фіксувалося понад 276 мм опадів. На щастя, загиблих та постраждалих через негоду не було.
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