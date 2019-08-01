Спалахнула в одну мить: в Одесі пасажири не змогли загасити автівку. Фото: Gorod

https://racurs.ua/ua/n125051-spalahnula-v-odnu-myt-v-odesi-pasajyry-ne-zmogly-zagasyty-avtivku-video.html

Ракурс

У центрі Одеси автомобіль «Жигулі» загорівся під час руху. Двоє чоловіків (водій та пасажир) встигли вискочити з автомобілю.

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Інцидент стався напередодні близько 23.00. Про це повідомляється під відео на Youtube.

Водій встиг лише відкрити двері і щось забрати з авто (ймовірно, барсетку з документами). Чоловіки намагалися загасити пожежу, однак полум’я, яке спочатку виривалося з-під капоту, повністю охопило автомобіль.

Загасити пожежу змогли лише співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Камери встигли зафіксувати загоряння автівки, прибуття пожежників та ліквідацію пожежі.

За попередніми даними, надзвичайна подія обійшлася без жертв.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Києві внаслідок ДТП спалахнув та миттєво згорів елітний автомобіль BMW X5.