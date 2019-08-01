Вспыхнула в один миг: в Одессе пассажиры не смогли потушить машину. Фото: Gorod

https://racurs.ua/n125051-vspyhnula-v-odin-mig-v-odesse-passajiry-ne-smogli-potushit-mashinu-video.html

Ракурс

В центре Одессы автомобиль «Жигули» загорелся во время движения. Двое мужчин (водитель и пассажир) успели выскочить из автомобиля.

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Инцидент произошел накануне около 23.00. Об этом сообщается в видео на Youtube.

Водитель успел только открыть дверь и что-то забрать из авто (вероятно, барсетку с документами). Мужчины пытались потушить пожар, однако пламя, которое сначала вырывалось из-под капота, полностью охватило автомобиль.

Потушить пожар смогли только сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Камеры успели зафиксировать возгорание автомобиля, прибытие пожарных и ликвидацию пожара.

По предварительным данным, чрезвычайное происшествие обошлось без жертв.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве в результате ДТП вспыхнул и мгновенно сгорел элитный автомобиль BMW X5.