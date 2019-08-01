ДТП в Киеве: посреди города за минуты сгорело элитное авто (ВИДЕО)https://racurs.ua/n125049-dtp-v-kieve-posredi-goroda-za-minuty-sgorelo-elitnoe-avto-video.htmlРакурс
В Киеве на автотрассе вблизи станции метро «Славутич» запылал и сгорел за считанные минуты элитный автомобиль BMW X5.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня после обеда. Информация об этом появилась на официальной странице портала «Киев оперативный» в Facebook.
Отмечается, что неравнодушные граждане пытались самостоятельно потушить огонь, охвативший автомобиль, однако их старания оказались напрасными.
На видео, снятом на месте этого чрезвычайного происшествия, видно, что огонь сначала появился под капотом автомобиля, а затем распространился на салон и далее.
Пользователи социальной сети в комментариях под этим видео выдвигают различные версии появления возгорания в BMW X5. Одни говорят об утечке бензина, другие предполагают, что это из-за газа, потому что в автомобиле, вероятно, была газовая установка.
Официальные сообщения правоохранительных органов о данном дорожно-транспортном происшествии пока отсутствуют.
Ранее «Ракурс» сообщал, что во время пожара на автозаправке в Житомире пострадали люди, сгорели несколько автомобилей. Тогда пожару дали второй (повышенный) номер вызова. Спасатели сначала провели охлаждение запорной арматуры подземного резервуара, а уже потом подавали пену.