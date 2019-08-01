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Ракурс
ДТП в Киеве: посреди города за минуты сгорело элитное авто. Фото: Александр Подпругин

ДТП в Киеве: посреди города за минуты сгорело элитное авто (ВИДЕО)

1 авг 2019, 15:31
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В Киеве на автотрассе вблизи станции метро «Славутич» запылал и сгорел за считанные минуты элитный автомобиль BMW X5.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня после обеда. Информация об этом появилась на официальной странице портала «Киев оперативный» в Facebook.

Отмечается, что неравнодушные граждане пытались самостоятельно потушить огонь, охвативший автомобиль, однако их старания оказались напрасными.

На видео, снятом на месте этого чрезвычайного происшествия, видно, что огонь сначала появился под капотом автомобиля, а затем распространился на салон и далее.

Пользователи социальной сети в комментариях под этим видео выдвигают различные версии появления возгорания в BMW X5. Одни говорят об утечке бензина, другие предполагают, что это из-за газа, потому что в автомобиле, вероятно, была газовая установка.

Официальные сообщения правоохранительных органов о данном дорожно-транспортном происшествии пока отсутствуют.

Ранее «Ракурс» сообщал, что во время пожара на автозаправке в Житомире пострадали люди, сгорели несколько автомобилей. Тогда пожару дали второй (повышенный) номер вызова. Спасатели сначала провели охлаждение запорной арматуры подземного резервуара, а уже потом подавали пену.


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