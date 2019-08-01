ДТП в Киеве: посреди города за минуты сгорело элитное авто. Фото: Александр Подпругин

https://racurs.ua/n125049-dtp-v-kieve-posredi-goroda-za-minuty-sgorelo-elitnoe-avto-video.html

Ракурс

В Киеве на автотрассе вблизи станции метро «Славутич» запылал и сгорел за считанные минуты элитный автомобиль BMW X5.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня после обеда. Информация об этом появилась на официальной странице портала «Киев оперативный» в Facebook.

Отмечается, что неравнодушные граждане пытались самостоятельно потушить огонь, охвативший автомобиль, однако их старания оказались напрасными.

На видео, снятом на месте этого чрезвычайного происшествия, видно, что огонь сначала появился под капотом автомобиля, а затем распространился на салон и далее.

<p> Пользователи социальной сети в комментариях под этим видео выдвигают различные версии появления возгорания в BMW X5. Одни говорят об утечке бензина, другие предполагают, что это из-за газа, потому что в автомобиле, вероятно, была газовая установка. </p><p> Официальные сообщения правоохранительных органов о данном дорожно-транспортном происшествии пока отсутствуют. </p><p> Ранее «Ракурс» сообщал, что во время пожара на автозаправке в Житомире пострадали люди, сгорели несколько автомобилей. Тогда пожару дали второй (повышенный) номер вызова. Спасатели сначала провели охлаждение запорной арматуры подземного резервуара, а уже потом подавали пену.<a href= "https://racurs.ua/n122088-v-pojare-na-zapravke-v-jitomire-postradali-ludi-sgoreli-neskolko-avto-foto.html">https://racurs.ua/n122088-v-pojare-na-zapravke-v-jitomire-postradali-ludi-sgoreli-neskolko-avto-foto.html?nocache</a></p><p> Читайте также: ДТП в Одессе: ночные «гонки» с полицией завершились смертельной аварией для водителя BMW (ФОТО)<a href= "https://racurs.ua/n124053-dtp-v-odesse-nochnye-gonki-s-policiey-zavershilis-smertelnoy-avariey-dlya-voditelya-bmw-foto.html">https://racurs.ua/n124053-dtp-v-odesse-nochnye-gonki-s-policiey-zavershilis-smertelnoy-avariey-dlya-voditelya-bmw-foto.html?nocache</a></p>

Пользователи социальной сети в комментариях под этим видео выдвигают различные версии появления возгорания в BMW X5. Одни говорят об утечке бензина, другие предполагают, что это из-за газа, потому что в автомобиле, вероятно, была газовая установка.

Официальные сообщения правоохранительных органов о данном дорожно-транспортном происшествии пока отсутствуют.

Ранее «Ракурс» сообщал, что во время пожара на автозаправке в Житомире пострадали люди, сгорели несколько автомобилей. Тогда пожару дали второй (повышенный) номер вызова. Спасатели сначала провели охлаждение запорной арматуры подземного резервуара, а уже потом подавали пену.