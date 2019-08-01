ДТП у Києві: посеред міста за хвилини згоріло елітне авто. Фото: Олександр Подпругін

https://racurs.ua/ua/n125049-dtp-u-kyievi-posered-mista-za-hvylyny-zgorilo-elitne-avto-video.html

Ракурс

У Києві на автотрасі поблизу станції метро «Славутич» зайнявся і згорів за лічені хвилини елітний автомобіль BMW X5.

Loading...

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні по обіді. Інформація про це з’явилася на офіційній сторінці порталу «Київ оперативний» у Facebook.

Зазначається, що небайдужі громадяни намагалися самостійно загасити вогонь, що охопив автівку, однак їхні прагнення виявилися марними.

На відео, відзнятому на місці цієї надзвичайної події, видно, що вогонь спершу з’явився під капотом автомобіля, а потім поширився на салон і далі.

Користувачі соціальної мережі у коментарях під цим відео висувають різні версії займання BMW X5. Одні говорять про витік бензину, інші припускають, що це через газ, бо в автомобілі, ймовірно, була газова установка.

Офіційні повідомлення правоохоронних органів про дану дорожньо-транспортну пригоду поки що відсутні.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що під час пожежі на автозаправці у Житомирі постраждали люди, згоріли декілька авто. Тоді пожежі надали другий (підвищений) номер виклику. Рятувальники спочатку провели охолодження запірної арматури підземного резервуару, а вже потім подавали піну.