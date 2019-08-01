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Ракурс
ДТП у Києві: посеред міста за хвилини згоріло елітне авто. Фото: Олександр Подпругін

ДТП у Києві: посеред міста за хвилини згоріло елітне авто (ВІДЕО)

1 сер 2019, 15:31
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У Києві на автотрасі поблизу станції метро «Славутич» зайнявся і згорів за лічені хвилини елітний автомобіль BMW X5.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні по обіді. Інформація про це з’явилася на офіційній сторінці порталу «Київ оперативний» у Facebook.

Зазначається, що небайдужі громадяни намагалися самостійно загасити вогонь, що охопив автівку, однак їхні прагнення виявилися марними.

На відео, відзнятому на місці цієї надзвичайної події, видно, що вогонь спершу з’явився під капотом автомобіля, а потім поширився на салон і далі.

Користувачі соціальної мережі у коментарях під цим відео висувають різні версії займання BMW X5. Одні говорять про витік бензину, інші припускають, що це через газ, бо в автомобілі, ймовірно, була газова установка.

Офіційні повідомлення правоохоронних органів про дану дорожньо-транспортну пригоду поки що відсутні.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що під час пожежі на автозаправці у Житомирі постраждали люди, згоріли декілька авто. Тоді пожежі надали другий (підвищений) номер виклику. Рятувальники спочатку провели охолодження запірної арматури підземного резервуару, а вже потім подавали піну.


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