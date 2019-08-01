Верховний суд скасував штраф за проїзд на жовте світло. Фото: pravdainform

https://racurs.ua/ua/n125048-verhovnyy-sud-skasuvav-shtraf-za-proyizd-na-jovte-svitlo.html

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Верховний суд виніс рішення про скасування штрафу водієві, який виїхав на перехрестя, завершуючи маневр, на жовте світло.

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Згідно з правилами дорожнього руху, водій автомобіля, виїжджаючи на перехрестя на зелене світло світлофора, повинен завершити маневр навіть у тому випадку, якщо світло вже змінилося на жовте. На підставі цього Верховний суд скасував штраф водієві, який подав позов для доведення своєї невинуватості. Про це інформує спільнота «Дорожній Адвокат» у Facebook.

Згідно з повідомленням, поліцейський оштрафував водія на 425 грн, незважаючи на запевнення автомобіліста, що він діяв відповідно до п. 16.8 ПДР. У відповідь на позов водія Верховний суд 27 липня поточного року підтвердив, що він дійсно не порушував правил і повинен був продовжити рух, не створюючи при цьому аварійної ситуації.

У рішенні суду також було відзначено, що водій не зміг би, не вдаючись до екстреного гальмування, зупинити автомобіль перед стоп-лінією у зв’язку з дорожньою обстановкою.

Таким чином, у результаті розгляду справи накладення штрафу поліцією скасовується, а інспектор за неправомірні дії буде притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, що раніше прогримів скандал щодо затримання спецпідрозділом КОРД патрульних, які зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль глави Нацполіції у Дніпропетровській області Віталія Глуховері. Скандальне відео було опубліковано в мережі, що привернуло увагу громадськості до події.