Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Верховний суд скасував штраф за проїзд на жовте світло. Фото: pravdainform

Верховний суд скасував штраф за проїзд на жовте світло

1 сер 2019, 15:23
999

Верховний суд виніс рішення про скасування штрафу водієві, який виїхав на перехрестя, завершуючи маневр, на жовте світло.

Loading...

Згідно з правилами дорожнього руху, водій автомобіля, виїжджаючи на перехрестя на зелене світло світлофора, повинен завершити маневр навіть у тому випадку, якщо світло вже змінилося на жовте. На підставі цього Верховний суд скасував штраф водієві, який подав позов для доведення своєї невинуватості. Про це інформує спільнота «Дорожній Адвокат» у Facebook.

Згідно з повідомленням, поліцейський оштрафував водія на 425 грн, незважаючи на запевнення автомобіліста, що він діяв відповідно до п. 16.8 ПДР. У відповідь на позов водія Верховний суд 27 липня поточного року підтвердив, що він дійсно не порушував правил і повинен був продовжити рух, не створюючи при цьому аварійної ситуації.

У рішенні суду також було відзначено, що водій не зміг би, не вдаючись до екстреного гальмування, зупинити автомобіль перед стоп-лінією у зв’язку з дорожньою обстановкою.

Таким чином, у результаті розгляду справи накладення штрафу поліцією скасовується, а інспектор за неправомірні дії буде притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, що раніше прогримів скандал щодо затримання спецпідрозділом КОРД патрульних, які зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль глави Нацполіції у Дніпропетровській області Віталія Глуховері. Скандальне відео було опубліковано в мережі, що привернуло увагу громадськості до події.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Інститут Нацпам’яті оскаржив рішення ОАСК щодо перейменування київських проспектів Бандери та Шухевича (ДОКУМЕНТ)

Інститут Нацпам’яті подав апеляційну скаргу на рішення ОАСК щодо повернення київським проспектам Бандери та Шухевича колишніх назв Московський та Генерала Ватутіна

Новини України
15:36

Держуправління справами Зеленський віддав зятю глави «Ліги сміху»

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Держуправління справами колишнього в. о. глави відомства Сергія Борзова. Дружина керівника пройшла в нардепи від «Слуги народу», а його тесть керує проектом «Ліга сміху»

Новини України
15:02
Новини партнерів
Загрузка...