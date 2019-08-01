Держуправління справами Зеленський віддав зятю глави «Ліги сміху». Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n125047-derjupravlinnya-spravamy-zelenskyy-viddav-zyatevi-glavy-ligy-smihu.html

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Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами (ДУС) колишнього в. о. глави відомства Сергія Борзова. Відповідний указ № 571 / 2019 від 31 липня вже оприлюднили.

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Також Зеленський видав ще два укази, якими звільнив Борзова з посад заступника і тимчасово виконуючого голови відомства. Про це повідомляється на сайті президента.

Зазначимо, що Борзов очолював відомство з літа 2015-го по липень 2017-го. Цей період охоплює час від переходу глави ДУС Сергія Березенко в нардепи і до призначення Івана Куцика. Сам же Борзов став заступником ДУС в червні 2014 року, згідно з указом президента Петра Порошенка.

У Борзова є своя квартира на Печерську, площею 190 кв. м. У житло, яке йому видала держава, крім Борзова та його дружини прописані ще четверо родичів.

Розмір і отримання житла чиновник пояснив тим, що йому потрібно було перевезти до Києва батьків, а інших об'єктів для цієї мети не знайшлося. Через місяць після отримання квартири на Печерську, дружина Борзова Ірина зареєструвала у власність автомобіль BMW (2016 року випуску), чия вартість коливається від 40 до 65 тис. дол.

До кар'єри державного службовця Борзов очолював команди КВН «Вінницькі перці» та «Збірна України». Встиг він попрацювати також у ТОВ «Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков і Компанія».

Його дружина Ірина пройшла в парламент від партії «Слуга народу» від 14-го округу. Вона очолює ГО «Розвиток. Розвиток», до якого входить мережа кафе «Смачний Їжак», і є співвласником готелю в Судаку.

Батько Борзова Наум Барула спочатку працював в компанії Маслякова, а потім очолив проект «Ліга сміху».

Нагадаємо, в Черкасах Зеленський призначив головою облдержадміністрації бізнесмена Ігоря Шевченка.