Наслідки інциденту, фото: Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО

https://racurs.ua/ua/n125046-u-novogradi-volynskomu-roztroschyly-15-pam-yatnykiv-zagyblym-voyinam-ato-foto.html

Ракурс

У місті Новоград-Волинський (Житомирська область) вандали розтрощили 15 пам’ятників загиблим учасникам Антитерористичної операції (АТО) на сході України.

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Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО».

Зазначається, що інцидент стався цієї ночі на Алеї Слави міського кладовища, розташованого на вулиці Чехова.

Водночас у повідомленні Новоград-Волинської міської ради стверджується, що вандали на Алеї Слави розбили шість пам’ятників на могилах, з яких чотири — на місці поховання учасників АТО.

Наразі невстановлені зловмисники повалили гранітні плити, розбили та пошкодили оздоблення.

Територія кладовища обстежується з метою виявлення можливих аналогічних випадків вандалізму. У прес-службі міської ради зазначають, що нещодавно в хаотичному порядку на іншому кладовищі, розташованому на вулиці Луговій, були пошкоджені чотири пам’ятники.

Крім того, минулого тижня невідомі особи пошкодили пам’ятний знак на честь народного артиста УРСР, режисера Бориса Шарварка, який народився у Новограді-Волинському в 1929 році. Шарварко помер у 2002 році, він похований на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, у червні 2017 року на Луганщині вандали зруйнували меморіал воїнам АТО у місті Попасна.