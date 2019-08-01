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Нацтелерадіо оштрафувала 31 компанію і взялася за канал “112 Україна”. Фото: Канал 24

Нацтелерадіо оштрафувала 31 компанію і взялася за канали «112 Україна»

1 сер 2019, 14:42
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Нацрада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала 31 компанію за неподання даних (або невчасне інформування) про свою структуру власності. Таку інформацію мовники і провайдери зобов’язані подавати до Нацтелерадіо до 31 березня кожного року.

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Нацтелерадіо також позапланово перевірить компанії «Новий формат ТВ», «Аріадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Вибір» та «Лідер ТВ», які здійснюють мовлення в цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом «112 Україна». Про це сьогодні повідомив прес-центр Нацради.

Під час моніторингу останніх п’яти мовників було виявлено ознаки порушення законодавства: вони транслюють однакові програми, не дотримуючись умов ліцензії про програмну концепцію під час мовлення. Так, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні та дитячі передачі, а також показ фільмів упродовж 22 годин на добу було замінено на інформаційно-аналітичні й публіцистичні програми.

Окрім того, було змінено затверджені логотипи цих каналів: всі вони використовують лише його частину — «112 Україна».

Після проведення перевірок Нацрада ухвалить рішення щодо подальшого реагування на ці порушення.

Джерело: Ракурс


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