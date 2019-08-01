Нацтелерадио оштрафовал 31 компанию и займется каналами «112 Украина»

https://racurs.ua/n125045-nacteleradio-oshtrafoval-31-kompaniu-i-zaymetsya-kanalami-112-ukraina.html

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 31 компанию за непредставление данных (или несвоевременное информирование) о своей структуре собственности. Такую информацию вещатели и провайдеры обязаны предоставлять в Нацтелерадио до 31 марта каждого года.

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Нацтелерадио также внепланово проверит компании «Новый формат ТВ», «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ», которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом «112 Украина». Об этом сегодня сообщил пресс-центр Нацсовета.

Во время мониторинга последних пяти вещателей были выявлены признаки нарушения законодательства: они транслируют одинаковые программы, не соблюдая условия лицензии на программную концепцию во время вещания. Так, культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные и детские передачи, а также показ фильмов на протяжении 22 часов в сутки был заменен на информационно-аналитические и публицистические программы.

Кроме того, были изменены утвержденные логотипы этих каналов: все они используют только его часть — «112 Украина».

После проведения проверок Нацсовет примет решение о дальнейшем реагировании на эти нарушения.