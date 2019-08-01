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Вчера был зафиксирован запуск двух ракет Северной Кореей, фото: «Родонг Синмун»

Вчерашние запуски ракет Северной Кореей были тестированием системы залпового огня — СМИ (ФОТО)

1 авг 2019, 14:13
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Зафиксированный вчера запуск двух ракет Северной Кореей был тестированием ракетных систем залпового огня, а не баллистических ракет.

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Об этом утверждается в сообщении Северокорейской информационного агентства (ЦТАК).

В сообщении ЦТАК говорится, что глава КНДР Ким Чен Ын «руководил испытанием недавно разработанной крупнокалиберной ракетной системы».

Тестовые запуски показали, что тактические данные и технические характеристики ракет нового типа с крупнокалиберными управляемыми реактивными снарядами … подтвердили боевую эффективность системы, — отмечается в сообщении ЦТАК.

Северокорейские СМИ отмечают, что, узнав о результатах ракетных стрельб, Ким Чен Ын заявил, что это оружие станет «неотвратимым бедствием» для сил, которые станут его мишенью.

Как потенциальная мишень не упоминалось ни одна из стран, однако есть основания полагать, что столица Южной Кореи Сеул находится в пределах досягаемости этого оружия.

Другие северокорейские СМИ, включая официальную газету «Родонг Синмун», также сообщили об этих запусках и предоставили несколько фотографий нового оружия.

Вчера был зафиксирован запуск двух ракет Северной Кореей, фото: «Родонг Синмун»

Вчера был зафиксирован запуск двух ракет Северной Кореей, фото: «Родонг Синмун»

Вчера был зафиксирован запуск двух ракет Северной Кореей, фото: «Родонг Синмун»

Вчера был зафиксирован запуск двух ракет Северной Кореей, фото: «Родонг Синмун»

Вчера был зафиксирован запуск двух ракет Северной Кореей, фото: «Родонг Синмун»

Вчера был зафиксирован запуск двух ракет Северной Кореей, фото: «Родонг Синмун»

Вчера был зафиксирован запуск двух ракет Северной Кореей, фото: «Родонг Синмун»

Напомним, вчера в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты.


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