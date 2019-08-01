Вчора був зафіксований запуск двох ракет Північною Кореєю, фото: «Родонг Сінмун»

https://racurs.ua/ua/n125044-vchorashni-zapusky-raket-pivnichnou-koreieu-buly-testuvannyam-systemy-zalpovogo-vognu-zmi-foto.html

Ракурс

Зафіксований вчора запуск двох ракет Північною Кореєю був тестуванням ракетних систем залпового вогню, а не балістичних ракет.

Loading...

Про це стверджується у повідомленні Північнокорейської інформаційної агенції (ЦТАК).

У повідомленні ЦТАК стверджується, що очільник КНДР Кім Чен Ин «керував випробуванням недавно розробленої великокаліберної ракетної системи».

Тестові запуски показали, що тактичні дані та технічні характеристики ракет нового типу з великокаліберними керованими реактивними снарядами … підтвердили бойову ефективність системи, — наголошується в повідомленні ЦТАК.

Північнокорейські ЗМІ зазначають, що, дізнавшись про результати ракетних стрільб, Кім Чен Ин заявив, що ця зброя стане «невідворотним лихом» для сил, які стануть її мішенню.

Як потенційна мішень не згадувалася жодна з країн, однак є підстави вважати, що столиця Південної Кореї Сеул перебуває в межах досяжності цієї зброї.

Інші північнокорейські ЗМІ, включаючи офіційну газету «Родонг Сінмун», також повідомили про ці запуски й надали кілька фотографій нової зброї.

Нагадаємо, вчора в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що Північна Корея запустила дві балістичні ракети.