Последствия инцидента, фото: Объединение жен и матерей бойцов участников АТО

https://racurs.ua/n125046-v-novograde-volynskom-razbili-15-pamyatnikov-pogibshim-voinam-ato-foto.html

Ракурс

В городе Новограде-Волынский (Житомирская область) вандалы разбили 15 памятников погибшим участникам Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

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Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Объединение жен и матерей бойцов участников АТО».

Отмечается, что инцидент произошел ночью на Аллее Славы городского кладбища, расположенного на улице Чехова.

В то же время в сообщении Новоград-Волынского городского совета утверждается, что вандалы на Аллее Славы разбили шесть памятников на могилах, из которых четыре — на месте захоронения участников АТО.

Сейчас неустановленные злоумышленники повалили гранитные плиты, разбили и повредили отделку.

Территория кладбища обследуется с целью выявления возможных аналогичных случаев вандализма. В пресс-службе городского совета отмечают, что недавно в хаотичном порядке на другом кладбище, расположенном на улице Луговой, были повреждены четыре памятника.

Кроме того, на прошлой неделе неизвестные лица повредили памятный знак в честь народного артиста УССР, режиссера Бориса Шарварко, который родился в Новограде-Волынском в 1929 году. Шарварко умер в 2002 году, похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, в июне 2017 года на Луганщине вандалы разрушили мемориал воинам АТО в городе Попасная.