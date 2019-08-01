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Госуправление делами Зеленский отдал зятю главы «Лиги смеха». Фото: Апостроф

Госуправление делами Зеленский отдал зятю главы «Лиги смеха»

1 авг 2019, 15:02
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами (ГУД) бывшего и. о. главы ведомства Сергея Борзова. Соответствующий указ № 571/2019 от 31 июля уже обнародовали.

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Также Зеленский выдал еще два указа, которыми уволил Борзова с должностей заместителя и временно исполняющего главы ведомства. Об этом сообщается на сайте президента.

Отметим, что Борзов возглавлял ведомство с лета 2015-го по июль 2017-го. Этот период охватывает время от ухода главы ГУД Сергея Березенко в нардепы и до назначения Ивана Куцика. Сам же Борзов стал заместителем ГУД в июне 2014 года, согласно указу президента Петра Порошенко.

У Борзова есть своя квартира на Печерске, площадью 190 кв. м. В жилье, которое ему выдало государство, кроме Борзова и его жены прописаны еще четверо родственников.

Размер и получение жилья чиновник объяснил тем, что ему нужно было перевезти в Киев родителей, а других объектов для этой цели не нашлось. Спустя месяц после получения квартиры на Печерске, жена Борзова Ирина зарегистрировала в собственность автомобиль BMW (2016 года выпуска), чья стоимость колеблется от 40 до 65 тыс. долл.

До карьеры государственного служащего Борзов возглавлял команды КВН «Винницкие перцы» и «Сборная Украины». Успел он поработать также в ООО «Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания».

Его жена Ирина прошла в парламент от партии «Слуга народа» от 14-го округа. Она возглавляет ОО «Развитие. Развитие», в которое входит сеть кафе «Вкусный Еж», и совладеет гостиницей в Судаке.

Отец Борзовой Наум Баруля сначала работал в компании Маслякова, а затем возглавил проект «Лига смеха».

Напомним, в Черкассах Зеленский назначил главой облгосадминистрации бизнесмена Игоря Шевченко.


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