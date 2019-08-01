Верховный суд отменил штраф за проезд на желтый свет. Фото: pravdainform

https://racurs.ua/n125048-verhovnyy-sud-otmenil-shtraf-za-proezd-na-jeltyy-svet.html

Ракурс

Верховный суд вынес решение об отмене штрафа водителю, который выехал на перекресток, завершая маневр, на желтый свет.

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Согласно правилам дорожного движения, водитель автомобиля, выезжая на перекресток на зеленый свет светофора, должен завершить маневр даже в том случае, если свет уже изменился на желтый. На основании этого Верховный суд отменил штраф водителю, подавшему иск для доказательства своей невиновности. Об этом информирует сообщество «Дорожный Адвокат» в Facebook.

Согласно сообщению, полицейский оштрафовал водителя на 425 грн, несмотря на уверения автомобилиста, что он действовал согласно п. 16.8 ПДД. В ответ на иск водителя Верховный суд 27 июля текущего года подтвердил, что он действительно не нарушал правил и должен был продолжить движение, не создавая при этом аварийной ситуации.

В решении суда также было отмечено, что водитель не смог бы, не прибегая к экстренному торможению, остановить автомобиль перед стоп-линией в связи с дорожной обстановкой.

Таким образом, в результате рассмотрения дела наложение штрафа полицией отменяется, а инспектор за неправомерные действия будет привлечен к ответственности.

Напомним, что ранее прогремел скандал относительно задержания спецподразделением КОРД патрульных, которые остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль главы Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери. Скандальное видео было опубликовано в сети, что привлекло внимание общественности к произошедшему.