ОАСК 25 червня скасував перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n125050-instytut-nacpam-yati-oskarjyv-rishennya-oask-schodo-pereymenuvannya-kyyivskyh-prospektiv-bandery.html

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Інститут Національної пам’яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного апеляційного суду Києва (ОАСК) щодо повернення київським проспектам Бандери та Шухевича, названим на честь видатних діячів українського визвольного руху, колишніх назв Московський та Генерала Ватутіна.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

В апеляційній скарзі зазначається, що, на думку інституту, судом першої інстанції були неправильно застосовані норми матеріального права, а також порушені норми процесуального права, не були доведені обставини, які ОАСК визнав встановленими, а висновки, викладені в рішенні суду, не відповідають обставинам справи.

Нагадаємо, ОАСК 25 червня цього року скасував ухвалені протягом 2016−2017 років рішення Київської міської ради про перейменування розташованих у Києві проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно. Позивачем у цій справі виступала матір загиблого депутата з «Партії регіонів» Ірини Бережної.