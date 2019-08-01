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ОАСК 25 червня скасував перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, фото: «Вікіпедія»

Інститут Нацпам’яті оскаржив рішення ОАСК щодо перейменування київських проспектів Бандери та Шухевича (ДОКУМЕНТ)

1 сер 2019, 15:36
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Інститут Національної пам’яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного апеляційного суду Києва (ОАСК) щодо повернення київським проспектам Бандери та Шухевича, названим на честь видатних діячів українського визвольного руху, колишніх назв Московський та Генерала Ватутіна.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

В апеляційній скарзі зазначається, що, на думку інституту, судом першої інстанції були неправильно застосовані норми матеріального права, а також порушені норми процесуального права, не були доведені обставини, які ОАСК визнав встановленими, а висновки, викладені в рішенні суду, не відповідають обставинам справи.

Документ: Інститут Національної пам’яті

Документ: Інститут Національної пам’яті

Нагадаємо, ОАСК 25 червня цього року скасував ухвалені протягом 2016−2017 років рішення Київської міської ради про перейменування розташованих у Києві проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно. Позивачем у цій справі виступала матір загиблого депутата з «Партії регіонів» Ірини Бережної.

Джерело: Ракурс


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999

Інститут Нацпам’яті оскаржив рішення ОАСК щодо перейменування київських проспектів Бандери та Шухевича (ДОКУМЕНТ)

Інститут Нацпам’яті подав апеляційну скаргу на рішення ОАСК щодо повернення київським проспектам Бандери та Шухевича колишніх назв Московський та Генерала Ватутіна

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