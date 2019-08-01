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ОАСК 25 июня отменил переименование проспектов Московского и Генерала Ватутина, фото: «Википедия»

Институт нацпамяти обжаловал решение суда о переименовании киевских проспектов Бандеры и Шухевича (ДОКУМЕНТ)

1 авг 2019, 15:36
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Институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на решение Окружного апелляционного суда Киева (ОАСК) по возврату киевским проспектам Бандеры и Шухевича, названным в честь выдающихся деятелей украинского освободительного движения, бывших названий Московский и Генерала Ватутина.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В апелляционной жалобе отмечается, что, по мнению института, судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального права, а также нарушены нормы процессуального права, не были доведены обстоятельства, которые ОАСК признал установленным, а выводы, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела.

Документ: Институт национальной памяти

Документ: Институт национальной памяти

Напомним, ОАСК 25 июня этого года отменил принятые в течение 2016−2017 годов решения Киевского городского совета о переименовании расположенных в Киеве проспектов Московского и Генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно. Истцом по этому делу выступала мать погибшего депутата из «Партии регионов» Ирины Бережной.

Источник: Ракурс


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