ОАСК 25 июня отменил переименование проспектов Московского и Генерала Ватутина, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n125050-institut-nacpamyati-objaloval-reshenie-oask-otnositelno-pereimenovaniya-kievskih-prospektov.html

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Институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на решение Окружного апелляционного суда Киева (ОАСК) по возврату киевским проспектам Бандеры и Шухевича, названным в честь выдающихся деятелей украинского освободительного движения, бывших названий Московский и Генерала Ватутина.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В апелляционной жалобе отмечается, что, по мнению института, судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального права, а также нарушены нормы процессуального права, не были доведены обстоятельства, которые ОАСК признал установленным, а выводы, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела.

Напомним, ОАСК 25 июня этого года отменил принятые в течение 2016−2017 годов решения Киевского городского совета о переименовании расположенных в Киеве проспектов Московского и Генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно. Истцом по этому делу выступала мать погибшего депутата из «Партии регионов» Ирины Бережной.