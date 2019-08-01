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Подтопление в Британии. Фото: news.sky.com

Наводнения в Европе: сильные дожди привели к затоплениям в Германии и Великобритании (ФОТО, ВИДЕО)

1 авг 2019, 15:53
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Мощные ливни в Великобритании привели к повышению уровня воды в реках. Вследствие этого затопило ряд населенных пунктов.

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Наводнение больше всего наделало беды в графстве Чешир в центральной части страны. Также пострадали населенные пункты в северной части Великобритании — здесь выпало от 15 до 20 мм осадков. Об этом 1 августа сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sky News.

Метеорологи предупредили, что большая вода будет прибывать и дальше, поэтому ожидаются подтопления, которые приведут к повреждениям зданий. В частности, в городке Пойнтон спасатели вынуждены были эвакуировать десятки местных жителей.

Подтопление в Британии. Фото: news.sky.com

Подтопление в Британии. Фото: news.sky.com

В результате проливных дождей затопило и север Германии, а в Берлине местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. За минувшие сутки спасательные службы совершили 116 выездов на ликвидацию последствий непогоды и помощи населению. Затопление наблюдалось в Мекленбург-Передний и Бад Доберан. В Шлезвиг-Гольштайне вода залила улицы города Фленсбург.

Подтопление в Германии. Фото: Twitter

Напомним, на юге Китая свирепствует тайфун «Випха». Наблюдаются мощные ливни — фиксировалось более 276 мм осадков. К счастью, погибших и пострадавших из-за непогоды не было.


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