В Станиці Луганській працюють сапери ДСНС. Фото: Станично-Луганська РДА

https://racurs.ua/ua/n125054-rozminuvannya-terytoriy-bilya-mostu-v-stanyci-luganskiy-pochaly-sapery-dsns-foto.html

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Сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій 1 серпня розпочали розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

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Розмінування території поблизу мосту — це наступник крок до ремонту конструкції. Про це сьогодні повідомила Станично-Луганська районна державна адміністрація на власній сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що з 1 серпня розпочнеться розмінування прилеглих території до мосту в Станиці Луганській. Про це домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, що відбулося 31 липня у Мінську.

Українська сторона відзначила, що до початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи бойовиків ЛНР і наголосила, що подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним та дзеркальним.

Нагадаємо, влітку 2018 року в Міністерстві оборони України заявляли, що в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі необхідно очистити від вибухонебезпечних предметів 7 тис. га. Військові запевняли, що розмінування Донецької та Луганської областей триватиме не один рік.