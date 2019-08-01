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Зиновий Холоднюк. Фото: Черная Метка

Генпрокуратура вызвала на допрос главу Государственной судебной администрации (ДОКУМЕНТ)

1 авг 2019, 19:40
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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

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Чиновника прокуроры заслушают в качестве свидетеля. Холоднюка 9 августа 2019 года ждут в помещении управления специальных расследований Генпрокуратуры. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГП.

Холоднюк фигурирует как свидетель в уголовном производстве № 42014100020000046 от 25 февраля 2014 года по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Повестка. Документ: ГПУ

Напомним, 9 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры устроили обыски в помещениях Государственной судебной администрации Украины в Киеве. Тогда сотрудники антикоррупционных ведомств проверяли факт возможного присвоения средств во время закупки оргтехники для нужд судов Украины за средства государственного бюджета.

Следственные действия проходили в рамках ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Обыскивали и кабинет председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка.

Источник: Ракурс


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