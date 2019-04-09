НАБУ проводит обыски в ГСА. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n120526-nabu-ustroilo-obyski-v-pomescheniyah-gosudarstvennoy-sudebnoy-administracii.html

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Обыски в помещениях Государственной судебной администрации Украины в Киеве проходят сегодня, 9 апреля.

Следственные действия проводят детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Обыски санкционированы и проходят в рамках расследования в уголовном производстве. Сотрудники антикоррупционных ведомств проверяют факт возможного присвоения средств во время закупки оргтехники для нужд судов Украины за средства государственного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В ведомстве отметили, что правовая квалификация производства — ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Детективы Антикоррупционного бюро начали расследовать эти факты весной 2018 года.

Как сообщила «Судебно-юридическая газета», следственные действия начались примерно в 11.00. Детективы НАБУ обыскивают два здания ГСА, кабинет председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, его заместителя Людмилы Гизатулиной и еще ряд помещений.

Напомним, 3 апреля детективы НАБУ пришли с обысками в офис Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.