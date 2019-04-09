НАБУ проводить обшуки в ДСА. Фото: Mind.ua

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Ракурс

Обшуки у приміщеннях Державної судової адміністрації України у Києві тривають сьогодні, 9 квітня.

Слідчі дії проводять детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Обшуки санкціоновані й відбуваються в межах розслідування у кримінальному провадженні. Співробітники антикорупційних відомств перевіряють факт можливого привласнення коштів під час закупівлі оргтехніки для потреб судів України за кошти державного бюджету. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

У відомстві відзначили, що правова кваліфікація провадження — ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Детективи Антикорупційного бюро почали розслідувати ці факти навесні 2018 року.

Як повідомила «Судово-юридична газета», слідчі дії розпочалися приблизно об 11.00. Детективи НАБУ обшукують дві будівлі ДСА, кабінет голови Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, його заступниці Людмили Гізатуліної та ще низку приміщень.

Нагадаємо, 3 квітня детективи НАБУ прийшли з обшуками в офіс Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.